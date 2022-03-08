Akhisarspor seri peşinde - Son Dakika
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Akhisarspor seri peşinde

08.03.2022 11:55
Akhisarspor seri peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u evinde 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Enes Tayfun'un tek golüyle yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren düşme hattındaki Akhisarspor, yarın direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'u erteleme sınavında...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u evinde 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Enes Tayfun'un tek golüyle yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren düşme hattındaki Akhisarspor, yarın direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'u erteleme sınavında seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Grupta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki ekipten Akhisarspor'un 26, 1922 Konya'nın ise 24 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, yoğun periyotta seri galibiyet alarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.


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Akhisarspor 19 yaşındaki Enes'le hayat buldu Akhisarspor 19 yaşındaki Enes'le hayat buldu TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0 TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Konyaspor, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor seri peşinde - Son Dakika


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