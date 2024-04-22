Akhisarspor TFF 3. Lig'de Amatöre Düştü - Son Dakika
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Akhisarspor TFF 3. Lig'de Amatöre Düştü

Akhisarspor TFF 3. Lig\'de Amatöre Düştü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele veren Akhisarspor, ligin bitimine bir hafta kalan evinde Erbaaspor'a yenilerek amatöre düştü. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa gibi bir çok kupayı müzesinde bulunduran ve UEFA Kupası'nda da mücadele etmiş olan Akhisarspor, önümüzdeki sezonda amatör kümede mücadele verecek.

22.04.2024 09:50
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele veren Akhisarspor, ligin bitimine bir hafta kalan evinde Erbaaspor'a yenilerek amatöre düştü. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa gibi bir çok kupayı müzesinde bulunduran ve UEFA Kupası'nda da mücadele etmiş olan Akhisarspor, önümüzdeki sezonda amatör kümede mücadele verecek.

Akhisarspor, TFF. 3. Lig 3. Grup 29. haftasında ikinci sırasında yer alan Erbaaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk golünü 22. dakikada Erbaaspor'dan Atalay Yıldırım kaydetti. Akhisarspor, 26. dakikada Bertuğ Uz'un ayağından kazandığı golle cevap verirken, konuk ekip ise 34. dakikada Emirhan Çavuş, 35. dakikada Alperen Doğan ve 45. dakikada Atalay Yıldırım golleriyle ilk devreyi 4-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Erbaaspor'dan Berat Yaman takımını 5-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Bu golün hemen ardından 73. dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu durumu 6-1 yaptı. Akhisarspor'da 87. dakikada Bora Yılmaz attığı golle skoru belirledi ve müsabaka 6-2 sona erdi.

Erbaaspor karşılaşması sonrası uzun yıllar Süper Lig'de mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa gibi bir çok kupayı müzesinde bulunduran ve UEFA Kupası'nda da mücadele etmiş olan Akhisarspor, profesyonel liglere veda etti.

Akhisarspor, önümüzdeki sezonda amatör kümede mücadele verecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akhisarspor TFF 3. Lig'de Amatöre Düştü - Son Dakika

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