Akhisarspor zincir kırmak istiyor - Son Dakika
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Akhisarspor zincir kırmak istiyor

04.03.2022 10:17
Akhisarspor zincir kırmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galip gelemeyen, üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor, yarın Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galip gelemeyen, üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor, yarın Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bu sezon düştüğü 2'nci Lig'de de zor günler geçirerek taraftarına yıllar sonra 3'üncü Lig'e dönme korkusu yaşatan yeşil-siyahlı ekip, grupta 24 maçta topladığı 23 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Kırşehir temsilcisi ise 34 puanla adını Play-Off'a yazdırmaya çalışıyor.


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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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