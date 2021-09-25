Akhisarspor zirve peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Akhisarspor, yarın Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Grupta Akhisar, zirvenin 1 puan gerisinde bulunurken, daha önce oynadığı 2 maçı da kaybeden Erzincanspor son sırada yer alıyor. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla başladığı sezonda sürpriz bir çıkış yapan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Muhammet Yılmaz, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi. Akhisarspor, bu sezon daha önce çıktığı ilk iç saha sınavında Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup olmuştu.