Akıl ve zeka oyunları şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Akıl ve zeka oyunları şenliği büyük ilgi gördü

14.10.2022 15:05
Akıl ve zeka oyunları şenliği büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden renkli oyun ve etkinliklerle buluşan anaokulu öğrencilerine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına özgü çeşitli hediyeler verdi.

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde, okul öncesi dönemde eğitim gören minikler, oyun ve renkli aktivitelerle keyifli anlar yaşadılar. Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Temsilcisi Oktay Kurt, çok sayıda öğretmen ve öğrenci velisi, programda miniklere eşlik etti.

"Belediyemiz eğitimin her aşamasına büyük destek veriyor"

Oyun ve renkli aktivitelerle gerçekleştirilen şenlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her aşamasına büyük destek verdiğini belirtti. Kaymakam Kalaylı, açıklamasının devamında, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu'nun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde, minik öğrencilerimizle ve onların kıymetli öğretmenleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Şehitkamil Belediyemiz, eğitimin her aşamasına büyük destek veriyor. Bununla birlikte öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlere katılması noktasında birbirinden değerli ve önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Akıl ve Zeka Oyunları noktasında daha önce tüm okullarımıza oyun setleri armağan eden Belediyemiz, düzenlediği şenlikler ve yarışmalarla öğrencilerimizin pratik yaparak kendilerini bu alanda da geliştirmelerine destek veriyor. Oyun ve etkinliklerle çocuklarımızın bayram coşkusunu taçlandıran Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli ekibine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Oyun ve sporla büyüyorlar"

Etkinliğe katılan tüm minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve oyunlara uzun süre eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler sonrasında yaptığı açıklamada çocukların erken yaşta nitelikli oyunlar ve sportif faaliyetlerle buluştuklarını ve bu sayede değerli kazanımlarla büyüdüklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonlarına Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği ile devam ediyoruz. Bu etkinliğin yanı sıra basketbol, futbol, paintball, satranç ve yüzme branşlarında organizasyonlar düzenliyoruz. Spor alanlarımızda bu vesileyle binlerce sporcumuzu misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Valimizin, Şehitkamil Kaymakamımızın büyük destekleriyle kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Akıl ve zeka oyunları, okul öncesi dönemde miniklerimizin gözlem, odaklanma, seçici dikkat, renk tanıma, görsel algı ve bilgiyi transfer etme kabiliyetlerini geliştiriyor. Her yaş grubuna uygun içeriklerle Akıl ve Zeka Oyunları alanında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ay - yıldızlı bayram coşkusuyla düzenlenen şenliğin organize edilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Adli koordinasyon toplantısı yapıldı Adli koordinasyon toplantısı yapıldı Son dakika haber... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı Sivas haber! Sivas'ta 'Ömürlük Şarkılar Şarkılaşan Ömürler' konseri düzenlendi Sivas haber! Sivas'ta 'Ömürlük Şarkılar Şarkılaşan Ömürler' konseri düzenlendi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akıl ve zeka oyunları şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: Akıl ve zeka oyunları şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement