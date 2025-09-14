Akkuş Belediyespor\'dan Play-Off Hedefi

Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Kerem Eryılmaz, hedeflerinin öncelikle play-off'a kalmak olduğunu, bunu gerçekleştirmeleri halinde Avrupa kupaları için mücadele edeceklerini söyledi.

Akkuş Belediyespor, 25 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını kadroya yeni dahil edilen 12 transferin de yer aldığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Efeler Ligi'nde üçüncü sezonunu geçirecek Ordu ekibi, kurulan yeni kadroyla ligi en iyi yerde tamamlamak istiyor.

Başantrenör Kerem Eryılmaz, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına iki hafta önce başladıklarını söyledi.

Takımda 14 oyuncunun yer aldığını belirten Eryılmaz, şu anda bir yabancı oyuncunun ülkesinin milli takımında yer alması nedeniyle 13 kişiyle sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Takımı fiziksel olarak lige hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Eryılmaz, bir süre sonra taktik ve teknik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini dile getiren Eryılmaz, milli takımdaki Kübalı oyuncunun da dahil olmasıyla tam kadro çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Eryılmaz, takıma 12 yeni oyuncu transfer edildiğine dikkati çekerek, "Tecrübeli bir takım olduk. Eski sezonlara göre daha üst düzey oyuncular takıma kazandırdık." dedi.

Kadroda dünya çapında başarı elde etmiş isimlerin de yer aldığını belirten Eryılmaz, "Türkiye Milli Takımı'ndan eski oyuncular var. Onların yanına gelecek vadeden ve lig tecrübesi olan oyuncular transfer ettik. Bu şekilde kadroyu tamamladık." diye konuştu.

"Mücadeleci bir takım kurduk"

Takımın çok hırslı olduğunun altını çizen Eryılmaz, "Mücadeleci bir takım kurduk. Bu oyuncuların kazanma arzusunu yeniden ortaya çıkarıp galibiyetler almak istiyoruz. Ona göre de hedeflerimizi belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, ligde çok kaliteli ekipler bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çok güçlü, ligin üst sıralarında olan 3-4 takım var. Sonra bu takımların altına dizilmiş 7-8 takım birbirine denk. Adeta, gününde olmayanın kaybedeceği maçlar oynanacak. O yüzden lig izleyenler için çok eğlenceli, taraftarlar için ise stresli geçecek."

"Oyuncularımızın bizi hedeflerimize götüreceğine inanıyorum"

Kerem Eryılmaz, kadroyu, ligde play-off hedefiyle kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Takım olarak öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak. İddiamızı gerçekleştirirsek takımın hedefi Avrupa kupalarını kovalamak olacak. Hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız. Tecrübeli takım kurmamızın amacı da buydu. Oyuncularımızın bizi hedeflerimize götüreceğine inanıyorum. Çünkü tecrübeli oyuncuların voleybolda etkisinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Zor anlarda toparlanması ve kötü durumların içinden çıkabilmesi tecrübeye bağlı. İnşallah sonuna kadar hedeflerimizi kovalayacağız."

Ordu'nun rakipler için kolay bir deplasman olmayacağına dikkati çeken Eryılmaz, "Ordu'yu zor deplasman haline getirmek istiyoruz. Sadece iki, üç maçta değil, her maçta bu şekilde olması bizim en büyük ümidimiz." dedi.

Her takım gibi Akkuş Belediyespor'un da taraftar desteğine önem verdiğini ifade eden Eryılmaz, "Taraftarlarımızdan tüm maçlarımızda bize destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.