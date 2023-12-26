 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akkuş Belediyespor, ikinci yarı maçlarını Ünye'de oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuş Belediyespor, ikinci yarı maçlarını Ünye'de oynayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, Akkuş'taki salonun tadilatta olması nedeniyle ikinci yarıdaki karşılaşmalarını Ünye ilçesinde oynayacak. Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını belirtti.

Akkuş Belediyespor, ikinci yarı maçlarını Ünye\'de oynayacak
26.12.2023 - 17:15,
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, ikinci yarıdaki karşılaşmalarını Ordu'nun Ünye ilçesinde oynayacak.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, takımlarının maçlarını oynayacağı yerle ilgili Ünye'de, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akkuş'taki salonun tadilatta olması nedeniyle yaptıkları görüşmede ligin ikinci yarısındaki maçları Ünye ilçesinde oynama kararı aldıklarını aktaran Demirci, "Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya, Ünye Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Uslu'ya, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İrfan Akar'a, Ünye Ramada Otel'e ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akkuş, Ordu, Ünye, Maç, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akkuş Belediyespor, ikinci yarı maçlarını Ünye'de oynayacak - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Akkuş Belediyespor, ikinci yarı maçlarını Ünye'de oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement