Akkuş Belediyespor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Akkuş Belediyespor Yeni Sezona Hazır

Akkuş Belediyespor Yeni Sezona Hazır

Başantrenör Gür, Akkuş Belediyespor'un bu sezon sahada savaşan bir takım olacağını söyledi.

03.10.2024 11:49
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Voleybol Efeler Ligi ekibi Akkuş Belediye spor'un başantrenörü Furkan Gür, yeni sezonda sahada savaşan bir takım olacaklarını belirterek, "Özellikle iç saha maçlarında kim olursa olsun tüm rakiplere karşı iyi bir oyun ortaya koyacağız. Bu takım kesinlikle kolay bir lokma değil." dedi.

Efeler Ligi'nde ikinci sezonunu geçirecek Akkuş Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürüyor. Ordu ekibi, kurduğu genç kadroyla ligi en iyi yerde tamamlamak istiyor.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Furkan Gür, AA muhabirine, sezona pazar günü deplasmanda Ziraat Bankkart maçıyla başlayacaklarını söyledi.

Gür, verdiği liste doğrultusunda yönetim tarafından transfer çalışmalarının yapıldığını, tüm sporcuların kadroda yer aldığını belirtti.

Transferlerin takıma geç dahil olması ve Akkuş ilçesindeki salonun henüz hazır olmaması nedeniyle sezon hazırlıklarına biraz gecikmeli başladıklarını anlatan Gür, bundan dolayı gelecek 3 hafta içinde takımın hazırlık sürecinin devam edeceğini, 4'üncü haftadan sonra tam anlamıyla hazır olacaklarını ifade etti.

Gür, ligdeki ilk 3 müsabakanın hedef maçların dışında olduğuna işaret ederek, "Geçen sezon Akkuş Belediyespor, ligde çok güzel bir ivme yakaladı ve özellikle büyük takımlara karşı güzel oyun ortaya koydu. Bu sezon da kurduğumuz yeni takımın, geçen sezonki takımdan aşağı kalır yanı olmadı. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Herkes çok gayretli ve istekli. Genç oyuncularımız çok iyi. Çalışmalarımız istediğimiz gibi gayet iyi ilerliyor. Takımımdan memnunum." diye konuştu.

"Hedefimiz sezonu en iyi yerde bitirebilmek"

Başantrenör Gür, takımdaki iki tecrübeli yerli isim ile üç yabancı oyuncunun kendilerine önemli katkılar yapacağına inandığını dile getirdi.

Takıma bir oyuncu daha transfer etmeyi istediklerini aktaran Gür, "Şu anda 13 oyuncuyla hazırlanıyoruz. Bizim açımızdan çok güzel bir sezon olacak. Hedefimiz sezonu en iyi yerde bitirebilmek. İnşallah her şey bizim adımıza çok iyi olacak. Takım içerisinde forma alabilmek için çok güzel rekabet var. Bu da bizi ileriye itecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gür, taraftar desteğinin her takım gibi kendileri için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarımızın da vereceği desteklerle bize yakın olan takımları ligde alt sıralara alıp orta sıralarda yerimizi korumak istiyoruz. Ama gidebiliyorsak da ilk 8'e bu takımı sokabilmeyi hedefliyoruz. Biz yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Akkuş Belediyespor'un asla kolay bir lokma olmayacağını herkese göstermek istediklerini anlatan Gür, "Sahada savaşan bir takım olacağız. Özellikle iç saha maçlarında kim olursa olsun tüm rakiplere karşı iyi bir oyun ortaya koyacağız. Bu takım kesinlikle kolay bir lokma değil." diye konuştu.

Aslan Ekşi: "Elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağız"

Takımın kaptanı Aslan Ekşi ise sezon hazırlıklarına bir ay geç başladıklarını ancak hızlı şekilde toparlanıp sezona büyük oranda hazır olduklarını söyledi.

Sezonun her takım için zorlu geçeceğini ifade eden Aslan, "Biz Akkuş Belediyespor olarak elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çok genç bir takıma sahibiz. Şu anda takım içerisinde her şey çok güzel. Arkadaşlık ortamı mükemmel." dedi.

Rakiplerin hepsini ayrı ayrı analiz ettiklerini de belirten Aslan Ekşi, taraftarları tüm maçlara davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akkuş Belediyespor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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