Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sona eren 15. haftayı Motolux 68 Aksarayspor lider kapattı.
Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Serik Belediyespor, en yakın takipçisi Motolux 68 Aksarayspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Aksaray temsilcisi, liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Grupta yapılan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|15
|12
|1
|2
|31
|12
|19
|37
|2.SERİK BELEDİYESPOR
|15
|11
|3
|1
|33
|15
|18
|36
|3.MENEMEN FK
|15
|9
|2
|4
|22
|10
|12
|29
|4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|15
|8
|4
|3
|25
|15
|10
|28
|5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|15
|8
|3
|4
|24
|13
|11
|27
|6.BUCASPOR 1928
|15
|8
|3
|4
|20
|16
|4
|27
|7.ARTI DEĞER VANSPOR
|15
|7
|3
|5
|22
|16
|6
|24
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|7
|3
|5
|23
|20
|3
|24
|9.KARAMAN FK
|15
|5
|5
|5
|20
|15
|5
|20
|10.SOMASPOR
|15
|6
|2
|7
|20
|20
|0
|20
|11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
|12.ANKARA DEMİRSPOR
|15
|3
|7
|5
|21
|22
|-1
|16
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|15
|4
|4
|7
|16
|24
|-8
|16
|14.NAZİLLİSPOR
|15
|3
|3
|9
|15
|30
|-15
|12
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|15
|1
|7
|7
|9
|25
|-16
|10
|16.DİYARBEKİRSPOR
|15
|1
|6
|8
|7
|21
|-14
|9
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|15
|2
|3
|10
|7
|21
|-14
|9
|18.GİRESUNSPOR
|15
|1
|4
|10
|8
|27
|-19
|7
Son Dakika › Spor › Aksarayspor Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
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