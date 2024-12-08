Aksarayspor Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
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Aksarayspor Liderliği Ele Geçirdi

Motolux 68 Aksarayspor, Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider oldu.

08.12.2024 16:47
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sona eren 15. haftayı Motolux 68 Aksarayspor lider kapattı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Serik Belediyespor, en yakın takipçisi Motolux 68 Aksarayspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Aksaray temsilcisi, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Grupta yapılan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR15121231121937
2.SERİK BELEDİYESPOR15113133151836
3.MENEMEN FK1592422101229
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1584325151028
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR1583424131127
6.BUCASPOR 1928158342016427
7.ARTI DEĞER VANSPOR157352216624
8.KARACABEY BELEDİYESPOR157352320324
9.KARAMAN FK155552015520
10.SOMASPOR156272020020
11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 154741819-119
12.ANKARA DEMİRSPOR153752122-116
13.MERKÜR JET ERBAASPOR154471624-816
14.NAZİLLİSPOR153391530-1512
15.BELEDİYE DERİNCESPOR15177925-1610
16.DİYARBEKİRSPOR15168721-149
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU152310721-149
18.GİRESUNSPOR151410827-197

Kaynak: AA

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