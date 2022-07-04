Akşehir Atlı Okçuluk Doğu Grubu Müsabakaları Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Akşehir Belediyesi İşbirliğiyle Atlı Okçuluk Şampiyonası Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalarda 17 kulüpten toplam 75 sporcu yarıştı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışan yarışmacılar Türk Parkuru (Tabla Bendi) ve kabak parkurunda hünerlerini gösterdi. Atlarının üstünde geleneksel kıyafetleri ile parkurda yarışan sporcular, yaptıkları tehlikeli ve zor atışlar ile izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarının son günündeki ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık, ilçe protokol üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, davetliler ve sporcular katıldı.

Akşehir'in bu tür güzel faaliyetlere çok emek verdiğini belirten Erdem, "İnşallah bu müsabakaların devamı gelir. Akşehir'imiz alt yapı noktasında tecrübeleriyle gerekeni yapacaktır. Bizler de Ankara'dan ne gerekiyorsa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Atlı okçuluk, ecdadımızdan yadigar geleneksel bir spor ve zor bir spor dalıdır. Burada ödül alan arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum." dedi.

Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci de Akşehir'de etkinliklerin sürdüğünü belirterek, herkesi 5 Temmuz'da başlayacak 63. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet etti.

Konuşmalarının ardından Atlı Okçuluk Doğu Grubu 1.Tur müsabakalarının ödül törenine geçildi. Törene katılan protokol tarafından sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.