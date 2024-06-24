Akşehir'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Akşehir'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Akşehir\'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Yamaç paraşütü sporunda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Akşehir'de gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

24.06.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Yamaç paraşütü sporunda üç klasmanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Akşehir'de gerçekleştirilirken, dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi.

Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 11. Akşehir XC OPEN 2024 Türkiye Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması sona erdi. Yarışma sonucunda Türkiye Kupası sahiplerini buldu. Beş gün boyunca Akşehir semalarını renklendiren yarışmanın ardından ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, yarışma direktörü Abdullah Yıldız, belediye meclis üyeleri ile yamaç paraşütü pilotları katıldı.

Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan sporcuların ödüllerini takdim eden Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal konuşmasında; "Yurdumuzun hatta dünyanın farklı ülkelerinde bizlerle birlikte olan yamaç paraşütü sporcularımız Akşehir semalarını, Akşehir'in sosyal kültürel hayatını renklendirdi. Ödül almaya hak kazanan sporcular başta olmak üzere yarışmaya katılan bütün sporseverleri tebrik ediyorum. Yarışmamız kazasız belasızda bitti şükür. Sporcularımıza gösterdikleri performans için teşekkür ediyoruz. Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ Bey ve ekibinin olağanüstü ve içten emekleri vardı" dedi.

Nuri Köksal: "Verilen ortak emekler sonucunda daha üst klasmanlar için önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir"

Konuşmasında yamaç paraşütü sporunda Akşehir'in bir klasman daha atladığının altını çizen Belediye Başkanı Nuri Köksal, "Yamaç paraşütü sporunda üç ayrı klasmanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Akşehir'imizde gerçekleştirildi. Sporcularımız bu yıl bir üst klasmanda yarışarak başarı elde etti. Verilen ortak emekler sonucunda daha üst klasmanlar için önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir. Bu etkinliğe katkıda bulunan yerli ve yabancı kurum, kuruluş, özel sponsorlara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmadaki dereceler ise şu şekilde:

Genel Kategori:

1-Ferdi Toy

2-Serdar Sacti

3-Adem Berk Aksoy

Sportif Kategori:

1-Yılmaz Cansarı

2-Nezih Şensoy

3-Mahmut Yalçın

Kadınlar Kategori:

1-Emine İnan

2-Mahshad Bayat

3-Cansu Atabey

Takımlar:

1-AYPSK

2-ALBATTOS

3-MAHAVK - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akşehir'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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