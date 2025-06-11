Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı - Son Dakika
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Spor

Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı

Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park\'ta yapıldı
11.06.2025 15:44
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Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzonspor Kulübüne tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzon spor Kulübüne tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

Papara Park'ta düzenlenen Akyazı Yerleşkesi imza törenine, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Doğan, imzalanan protokolün Trabzonspor için çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Trabzonspor için önemli bir gün yaşadıklarını ifade eden Doğan, "Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak uzun süredir kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonspor'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun zamandır atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor'umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek, ekonomik değer yaratacak projelerle değerlendireceğiz." diye konuştu.

-"Hedefimiz yıllık 15-20 milyon avro gelir"

Ertuğrul Doğan, stadyumun yan tarafında bulunan yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de kulübe kazandırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki temel hedefimiz, bu alanları kalıcı gelir getirecek projelerle kulübümüze yıllık 15-20 milyon avro aralığında katkı sağlamak. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Yılmaz Büyükaydın, Sayın Vehbi Koç ve Sayın Mustafa Şen'e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesin büyük emeği ve gayreti oldu. Kulübümüz adına son derece önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor, camiamız adına emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun."

-Karaismailoğlu: "İnşallah bu alanlar kulübümüze büyük katkı sağlayacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında konunun gündeme geldiğini belirterek, "Akyazı'daki spor kompleksinin kulübümüze uzun süreli tahsisi ile çevresindeki tüm alanların Trabzonspor'un tasarrufuna verilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişme, kulübümüz açısından son derece kıymetli bir aşamayı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tahsis edilen alanların kulübe büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu alanlar ekonomik anlamda kulübümüze büyük katkılar sağlayacaktır. Amacımız burayı yalnızca maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan ve şehrimize değer katan bir yaşam alanına dönüştürmektir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza ve Trabzonspor Kulübü Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, bu sürecin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

AK Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise tesislerin kullanımının kulübe tahsis edilmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Stadyumun çevresindeki alanlar ile stadyumun altındaki yaşam alanları ve dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'umuza ait değildi. Bu açıdan bakıldığında tesislerin tamamının uzun süreli olarak Trabzonspor'un kullanımına tahsis edilmesi son derece önemli bir adımdır. Trabzonspor'umuzun, buraya çok önemli markaları kazandırarak, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni bir yaşam merkezi haline getireceğine olan inancımız tamdır. Bu vizyon doğrultusunda attığımız adımın kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da kompleks bünyesinde yer alan iş yerlerinin şehre ve kulübe önemli hizmetler sunacağını aktaran Arıcıoğlu, "Aynı zamanda bu alanların kulübümüze ciddi bir ekonomik gelir sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sürecin bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle anlamlı bir gelişmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbime şükrediyor, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm değerli isimlere ve sayın vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli adımın kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı - Son Dakika

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