Al Arabi SC Erzurum\'da Kamp Yapacak

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 17 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak.

17 Temmuz Cuma günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Kuveyt temsilcisi, 6 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek. Yüksek irtifada güç depolayacak olan Al Arabi SC, kamp süresince hazırlık maçları da oynayarak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. - ERZURUM