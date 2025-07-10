Al Hilal, Theo Hernandez\'i Transfer Etti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Theo Hernandez'i kadrosuna kattı.

Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin takımın başına getiren Al Hilal, transfere hız verdi. Suudi Arabistan ekibi, Milan'dan Theo Hernandez ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Al Hilal'in İtalyan kulübüne de 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. - İSTANBUL