Al Nassr, Coman'ı Kadrosuna Kattı

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin, Coman." ifadesi kullanıldı.
Fransız oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda 45 maçta forma giydi ve 9 gol attı.
