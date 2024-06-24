Alacagücü Spor Kulübü 1. Amatör Lig\'e yükseldi

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Çorum'un Alaca ilçesinde yeni kurulan ve 2. Amatör Küme'de mücadele eden Alacagücü Spor Kulübü, ilk senesinde şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Alaca'da geçtiğimiz aylarda yeni kurulan Alacagücü Spor Kulübü için kupa takdim etkinliği düzenledi. Düzenlenen programda Alacagücü Başkanı Kadir Bayat, misafirleriyle tek tek ilgilendi. Programa Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Alaca'da bulunan spor kulüplerinin yöneticileri, Alacagücü sporcuları ile aileleri katıldı.

Alaca Vetaran Takımı ile oynanan temsili karşılaşma 2-2 sona erdi. Oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupası ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından takıma takdim edildi.

Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat, "Daha yeni kurulmamıza rağmen şampiyon olduk, Alacalı çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Biz sporcuyu, sporu seviyoruz. Alaca spor şehridir. Bizlere hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Alaca Belediye Başkanımıza, tüm sponsorlarımıza, sporcularımıza, ve ailelerimize Alaca halkına teşekkür ederiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi. - ÇORUM