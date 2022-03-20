Alaçatıspor, deplasman maçından 3 puanla döndü - Son Dakika
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Alaçatıspor, deplasman maçından 3 puanla döndü

20.03.2022 21:35
Alaçatıspor, deplasman maçından 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Kemalpaşaspor'u 2-0 yenerek, aldığı 3 puanla liderlik mücadelesini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Kemalpaşaspor'u 2-0 yenerek, aldığı 3 puanla liderlik mücadelesini sürdürdü.

Ligin 15. haftasında Alaçatıspor deplasmanda Kemalpaşaspor ile karşılaştı. Soğuk hava şartları nedeniyle bir hafta ertelemeli oynanan maçta Alaçatıspor, hedeflediği 3 puanı 2-0'lık skorla kazandı. Alaçatıspor, puanını 28'e yükselterek, lig sıralamasında 3. sırada yer aldı. Lig lideri Efeler 09 da, zirve mücadelesi veren takımlardan Yeşilovaspor karşısında 3-1 mağlup olarak 31 puanda kaldı.. Yeşilovaspor ise aldığı galibiyetle 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Alaçatıspor - Kemalpaşaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, maçın ikinci yarısında, 66 ve 80. dakikalarda attığı gollerle Yavuz Selim Şentürk, takımı Alaçatıspor'a 3 puanı kazandırdı.

"Hedefimize devam ediyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Şu andaki tablo hala lehimize gözüküyor. Grup lideri ile aramızda 3 pan var. Hedefimize devam ediyoruz. Kalan 9 puanı da almak istiyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığına değil, kendi maçlarımıza bakıyoruz" diye konuştu.

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir değerlendirme yaparak, "Zorluk derecesi diğer maçlar gibi çok zor bir deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum.. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak ikinci yarı sahada bambaşka bir Alaçatıspor vardı. Maçtan önce gol için acele etmememiz gerektiğini sadece ilk golü bizim atmamız gerektiğini konuşmuştuk. Öyle de oldu ve maçı 2-0 skorla kazandık. Bütün oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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