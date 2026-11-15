Alaçatıspor Urla Belediyespor ile 3-3 berabere kalıp 10 puanla ikinci sıraya geriledi

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Alaçatıspor, deplasmanda Urla Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Alaçatıspor, 10 puanla ikinci sıraya geriledi.

Ligin 4. haftasında 15 Kasım Pazar günü Urla Belediyespor'a konuk olan Alaçatıspor, henüz 1. dakikada Erdi Önal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 40. dakikada Soner Ergençay ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Üç gol son beş dakikada geldi

Urla Belediyespor, 57. dakikada Emin Ergün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra rakip kalede baskısını artıran Alaçatıspor, 85. dakikada Yılmaz Aslandağ ile skoru eşitledi. Bir dakika sonra Erdi Önal, maçtaki ikinci golünü atarak Alaçatıspor'u 3-2 öne geçirdi. Urla Belediyespor'da 89. dakikada ağları havalandıran Demir Demirlek, karşılaşmanın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Balçova Termalspor zirveye çıktı

Yelkispor'u 2-1 mağlup eden Balçova Termalspor, 12 puanla grubun yeni lideri oldu. Alaçatıspor haftayı 10 puanla ikinci, Urla Belediyespor ise 5 puanla beşinci sırada tamamladı.