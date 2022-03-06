Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti - Son Dakika
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Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti

06.03.2022 20:16
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Alaçatıspor, ligin 14. haftasında konuk ettiği Çine Madranspor karşısında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Alaçatıspor, ligin 14. haftasında konuk ettiği Çine Madranspor karşısında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 14. haftasında, Çine Madranspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında her iki takım da karşılıklı ataklarla gol pozisyonları ararken, Alaçatıspor oyuncusu Bahtiyar Dolma bulduğu pozisyonu gole çevirerek, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı, Alaçatıspor'un 1-0 üstünlüğü ile son buldu.

Maçın 2. yarısı hızlı başlarken, Çine Madranspor oyuncusu Burhan Demir, 49. dakikada attığı golle skorda eşitliği sağladı. Yediği golün ardından galibiyet golü arayışına giren Alaçatıspor, bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Zaman zaman gerginleşen oyunun uzatma dakikalarında, Çine Madranspor penaltı kazandı. Çine Madranspor kaptanı İhsan Güzel, 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek, takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan uzatma dakikalarında Alaçatıspor rakip kaleye ataklarını arttırsa da beraberlik golünü bulamayınca kendi sahasında 3 puan kaybetti.

Alaçatıspor'un Play-Off şansı devam ediyor

Alaçatıspor, uzatma dakikalarında kaybettiği 3 puanla lig sıralamasında dördüncülüğe gerilerken, Efeler 09, 31 puanla lig birincisi, Sökespor 26 puanla ikinci ve Yeşilovaspor da 26 puanla üçüncü sırada yer aldı. Alaçatıspor, puan kaybıyla dördüncü sırada yer almasına karşın, Play-Off şansını kaybetmedi. Alaçatıspor, 13 Mart Pazar günü, ligin son sırasında yer alan Kemalpaşaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

"Mücadelemiz devam ediyor"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, yaptığı değerlendirmede, 3 puan kaybı ile dördüncü sırada yer aldıklarını belirterek, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Son 5 maçta 10 puan kaybettik. Bu bizim için bir başarısızlık. Bu haftaki Yeşilovaspor maçının Sökespor lehine bitmesi bizim için bir avantajdı. Ama maalesef bu avantajı kullanamadık. Ama mücadelemiz devam ediyor. Play-Off'tan kopmadık. Önümüzdeki maçları kazanarak, hedefimize ulaşacağız. Camiamızı mutlu edecek bütün tedbirler yönetim kurulumuz tarafından alınacaktır" diye konuştu.

"Kabul edilemez bir sonuç, taraftarımızdan özür diliyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da, "Bugün oyuncularımın sahaya koyduğu oyun ve mücadeleden dolayı çok memnunum. 10'u isabetli, 17 şutumuz var. Ancak maalesef oyunun üstün tarafı bizken hak etmediğimiz bir şekilde maçı kaybettik. Bizim için kabul edilemez bir sonuç. Taraftarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti
Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti

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Çine Madranspor, Amatör Lig, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaçatıspor, uzatma dakikalarındaki penaltı golü ile 3 puanı kaybetti - Son Dakika


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