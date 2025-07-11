Aladağlar Epic Trail Koşusu Niğde\'de Başlıyor

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aladağlar Epic Trail Koşusu, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Aladağlar Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon; sporcuları doğanın zorlu şartlarıyla buluştururken, doğa ve spor tutkunlarına da unutulmaz bir deneyim sunacak. Toplamda 125 kilometrelik etaplı ultra maratonun yanı sıra, 55 kilometre ultra, 25 kilometre trail ve 13 kilometre keşif koşusu olmak üzere farklı kategorilerde koşular düzenlenecek. Sporcular; Demirkazık Zirvesi, Hacer Vadisi ve Sarımehmet Yurdu gibi zorlu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan parkurlarda mücadele edecek. Yarış öncesi muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklar da tamamlandı. Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, etkinlik boyunca güvenliği sağlamak ve acil durumlara etkin şekilde müdahale etmek amacıyla görevlendirildi. AFAD İl Müdür Vekili Emirhan Özdemir koordinasyonunda, Şube Müdür Vekili Hacı Ali Yıldız ve arama-kurtarma ekibi bölgede konuşlandırıldı.

Aladağlar'ın zorlu ve büyüleyici doğasında gerçekleştirilecek Epic Trail koşusunun sorunsuz geçmesi için ekipler ön hazırları tamamlamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - NİĞDE