Alagöz Holding Iğdır FK, Eskişehirspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır FK, Eskişehirspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı

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Alagöz Holding Iğdır FK, Eskişehirspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanla tamamladı. Maç saat 20.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alagöz Holding FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yapan Iğdır ekibi, ısınma, pas, şut, dar alan oyunu ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını bitirdi.

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 20.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
Türkiye KupasıEskişehirsporFethi HeperKenan KoçakIğdırSporSon Dakika

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