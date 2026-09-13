Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek puanını 15'e çıkardı - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek puanını 15'e çıkardı

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u Alim Öztürk'ün 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 15'e yükseltirken Mardin 1969 Spor 12 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Devran Şenyurt (Dk. 36 Hüseyin Karabey), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 86 Bacuna), Crociata, Serdar Gürler (Dk. 70 Özder Özcan), Afena-Gyan (Dk. 86 Arda Öztürk), Arda Çolak (Dk. 70 Leon Çalışkan)

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 66 Kerim Alıcı), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan (Dk. 53 Adem Eren Kabak), Wilks (Dk. 66 Ahmet Ülük), Teklic, Denic (Dk. 81 Osman Yıldırım), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 52 Dimitrov), Kayode

Gol: Dk. 57 Alim Öztürk (penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Devran Şenyurt, Dk. 45 Soner Gönül, Dk. 74 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Eray Korkmaz, Dk. 56 Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla Iğdır FK puanını 15'e çıkarırken Mardin 1969 Spor, 12 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek puanını 15'e çıkardı - Son Dakika

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