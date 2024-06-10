Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig\'e yükseldi

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1. Lig'e yükselerek başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 1. Lig'deki hedeflerinin yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirtti ve takımın Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

10.06.2024 11:24
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1. Lig'e kadar yükseldiği süreçteki başarılarını yeni sezonda da sürdürmeyi hedefliyor.

Son olarak TFF 2. Lig'de mücadele eden ve play-off finalinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşan Iğdır FK, rakibini Sivas'ta 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Iğdır FK, 4 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den gelip play-off şampiyonu olarak çıktığı 1. Lig'de yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Bozkurt: "1. Lig tamamen farklı bir arena"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine, zorlu maçların ardından bu noktaya geldiklerini söyledi.

Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir dönem geçirdiklerini dile getiren Bozkurt, "Arka arkaya 4 günde 1 maç çok yorucuydu. Rakiplerimiz çok güçlüydü ve 24 günün sonunda bir finale çıkmıştık. Bütün kazanımlar tek maça sıkışmıştı. Kazandığımızda ödül çok büyüktü ama kaybettiğimizde o emeklerin hepsi boşa gidecekti. Bundan dolayı çok yorucu oldu. Nihayetinde 1. Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Bozkurt, 1. Lig'deki hedeflerinin yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirterek, "Kuracağımız kadro çok önemli ama tabii ki en az play-off hattında bulunmak istiyoruz. Bu direkt şampiyonluğa mı olur, play-off hattına mı olur, bunun kararını başkanımızın oluşturacağı bütçeye göre vereceğiz. 1. Lig tamamen farklı bir arena." dedi.

Takımın 3. Lig ve 2. Lig'den sonra bu noktaya gelmesinde kulüp başkanı Cantürk Alagöz'ün sunduğu imkanların önemli olduğunu anlatan Bozkurt, "Başarı ilk olarak Cantürk Alagöz'e aittir. Çünkü o imkanları sunmasa, takım buralara gelemezdi. İmkanlar olduğu için teknik heyet ve oyuncular bu başarıyı yakaladık. Dört yılda üçüncü şampiyonluk denilebilir. BAL'dan çıkan bir takım var ortada. Yapılanma çok düzgün olduktan, kurumsal yapıyı, tesisleşmeyi yaptıktan sonra bunlar arka arkaya daha rahat gelebiliyor. Bu yapı olmasaydı arka arkaya şampiyonluklar kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu takım Süper Lig'i de görecektir"

Bozkurt, yeni sezonda da takımın başında bulunacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımıza böyle bir karar aldığı, bize güvenip, bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Biz de onu mahcup etmemek için ekip olarak elimizden gelenin fazlasıyla çalışacağız. Takımımızı 1. Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kulüp olarak Iğdır'a birçok başarı getirmeyi hedefliyoruz. Futbol bir tanıtımdır. Başarılarımız devam edecek ama bazı fiziksel şartların oturması gerekiyor. Stadın yapılması gerekiyor, bu bir gerçek. Iğdır'ın da şehir olarak gelişim göstermesi gerekiyor. Bu sadece başkanımızla olacak bir iş değil. Yarın bu takım Süper Lig'e çıktığında büyük takımlar gelecek. Fiziki şartlarımız ne kadar yeterli? Bunları tartışmamız gerekiyor. Iğdır olarak bu gerçekleri göz önüne koymamız gerekiyor. Cantürk başkanımız olduğu müddetçe bu takım Süper Lig'i de görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl ya da önümüzdeki yıl olur ama mutlaka yaşanacaktır. Umarım bize nasip olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika

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