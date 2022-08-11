ALKÜ'de çifte zafer - Son Dakika
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ALKÜ'de çifte zafer

11.08.2022 14:49
ALKÜ'de çifte zafer

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencisi ve mezunundan gelen başarı ile Konya'da devam eden 5. İslam Dayanışma Oyunları'nda çifte zafer yaşadı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencisi ve mezunundan gelen başarı ile Konya'da devam eden 5. İslam Dayanışma Oyunları'nda çifte zafer yaşadı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esra Türkmen Kadınlar Cirit Atma'da 57,46'lık derecesiyle kariyerinin en iyi performansına imza atarak altın madalya kazandı. 2017 İslam Dayanışma Oyunları şampiyonu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda adından sıkça söz ettiren ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Olimpik Sporcu Eda Tuğsuz da 56,59'luk derecesiyle 5. İslam Dayanışma Oyunlarında gümüş madalyanın sahibi oldu. Esra Türkmen ve Eda Tuğsuz'un elde ettiği her iki başarı ALKÜ'de büyük bir sevince dönüştü.

Rektör Kalan tebrik etti

Hem altın hem de gümüş madalya kazanma başarısı elde etmenin ALKÜ'de büyük mutluluk yaşattığına değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Kadınlar Cirit Atma'da altın madalya kazanan öğrencimiz Esra Türkmen'i ve gümüş madalya kazanan mezun öğrencimiz Eda Tuğsuz'u başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İki sporcumuzu aynı kürsüde görmek ALKÜ adına gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Eda Tuğsuz, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALKÜ'de çifte zafer - Son Dakika

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