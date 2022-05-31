Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor - Son Dakika
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Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor

31.05.2022 17:28
Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor

World Beach Soccer FIFA Dünya kulüpler sıralamasında 10. sırada yer alan City Line Alanya Belediyespor Kulübü, Avrupa Şampiyonalar Ligi Finallerine katılmak için 4 Haziranda Portekiz'e gidiyor.

World Beach Soccer FIFA Dünya kulüpler sıralamasında 10. sırada yer alan City Line Alanya Belediye spor Kulübü, Avrupa Şampiyonalar Ligi Finallerine katılmak için 4 Haziranda Portekiz'e gidiyor.

Finallere grup seri başı olarak katılmaya hak kazanan City Line Alanya Belediyespor, son Türkiye Şampiyonu ünvanı ile Avrupa'da yer alacak. Alanya Belediyespor finallerde G grubu seri başı olarak ilk maçını Almanya temsilcisi Bavaria ile yapacak. Ardından ikinci maçında İtalyan temsilcisi Naxos ve son grup maçını da Belçika temsilcisi Newteam Brussels ile yapacak.

Takıma güvendiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Futbolcularımızın arkasındayız. Her türlü desteğimiz ile üst sıralarda yer alacağından şüphem yok. Kulübe destek olan sponsor firmalara da teşekkür ederiz. El birliği ile şehrimizi plaj sporlarının Başkenti yapmaya ve spor takımlarımızı bu branşlarda en üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Alanya Belediyespor yönetimi desteklerinden dolayı Başkan Yücel'e teşekkür etti. - ANTALYA

Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor
Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor
Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor
Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor
Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor

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Kaynak: İHA

Alanya Belediyespor, Portekiz, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor - Son Dakika


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