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Alanya'da 33. Alanya Triatlonu İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Alanya'da 33. Alanya Triatlonu İçin Protokol İmzalandı

Alanya'da 2024 yılında düzenlenecek olan 33. Alanya Triatlonu için protokol imzalandı. Yarışlar, 26/27 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve Avrupa Kupası ile Türkiye Finalleri koşulacak. Alanya, triatlonda başkent olarak kabul ediliyor ve dünya çapında tanınıyor.

Alanya\'da 33. Alanya Triatlonu İçin Protokol İmzalandı
18.12.2023 - 13:50,
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Alanya'da 26/27 Ekim 2024 tarihinde 33.'sü düzenlenecek Alanya Triatlonu için protokol imzaları atıldı.

Alanya'da 2024 yılında 33.'sü düzenlenecek Alanya Triatlonu için protokol imzalandı. İmza törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Organizasyon Saha Direktörü Caner Algün katıldı.

33. Alanya Triatlonu kapsamında 26/27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan yarışlarda hem Avrupa Kupası hem de Türkiye Finalleri koşulacak. Bu kapsamda Elitler Avrupa Kupası ile Türkiye Kupası'nda yıldız, genç ve yaş gruplarının Türkiye finali Alanya'da olacak. Sporcular yarışların ardından kupa ve madalyalarını burada alacak. Her iki organizasyon kapsamında bine yakın sporcunun Alanya'daki yarışlara katılması bekleniyor.

"Alanya triatlonda bir marka"

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Alanya'nın triatlonda başkent olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Alanya zaten triatlonun başkenti. Alanya'nın triatlonda 33 yıllık bir tecrübesi ve bir hafızası var. Bu hususta Alanya artık bir marka. Tabii ki bunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibinin payı çok fazlasıyla var. Bu destek için Federasyonumuz adına çok müteşekkiriz. Alanya zaten sporda sadece triatlonda değil bütün branşlarda gerçekten iyi bir konumda. Zaten bunu ödül olarak da tescillediler. Önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte inşallah yarışı icra edeceğiz."

" Dünya'da triatlon denince akla Alanya geliyor"

Alanya'da 33. Alanya Triatlonu'nu yapmak için protokolü imzaladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Dünya'da triatlon denince akla Alanya geliyor. Çünkü Şehrimiz, Dünya'daki triatlon yarışlarında süreklilik anlamında iki şehirden birisi. Bununla da iftihar ediyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonu'muza ve emeği geçen herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdiden Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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