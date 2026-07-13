Alanya'da hentbol şöleni sona erdi - Son Dakika
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Alanya'da hentbol şöleni sona erdi

Alanya\'da hentbol şöleni sona erdi
13.07.2026 16:07  Güncelleme: 16:14
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Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 31. Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası ile Mini Minikler Türkiye Şampiyonası, final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından takımların katıldığı organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 31. Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası ve Mini Minikler Türkiye Şampiyonası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımların mücadele ettiği organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, hem sporculara önemli bir deneyim kazandırdı hem de ilçenin spor turizmine katkı sundu. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlar büyük sevinç yaşarken, organizasyon centilmence mücadele, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla tamamlandı.

Mini miniklerde şampiyonlar kupalarını aldı

Mini Minikler Türkiye Şampiyonası erkekler kategorisinde Kastamonu Sherin İnebolu Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Ankara ODTÜ ikinci, Samsun İl Karması ise üçüncü oldu. Kızlarda ise Elit Genç Akademi A Takımı birincilik kupasını kaldırırken, Batman İl Karması ikinci, Artvin İl Karması A Takımı organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Nefes kesen mücadelelerde dereceye girenler belli oldu

Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası'nın 2007-2008 yaş grubu erkekler kategorisinde Sancaktepe Belediyesi şampiyon olurken, Giresun Belediyesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü sırayı elde etti. Aynı yaş grubunun kızlar kategorisinde ise Batman İl Karması birinciliği kazanırken, Kıbrıs Şahlan SK ikinci, Kıbrıs DİGEM SK üçüncü oldu. 2009-2010 yaş grubunda erkeklerde Beykoz Belediyesi zirvede yer alırken, Giresun İl Karması ikinci, Kastamonu Candarbey üçüncü oldu. Kızlarda ise Kastamonu DSİ şampiyonluğa ulaşırken, Samet Aybaba Spor Lisesi ikinci, Kıbrıs Şahlan SK üçüncü sırada yer aldı. 2011-2012 yaş grubunda erkeklerde Aydın İl Karması birincilik kupasını kaldırırken, Amasya Taşova Belediyesi ikinci, Batman İl Karması üçüncü oldu. Kızlarda ise Batman İl Karması şampiyonluğu elde ederken, Uşak İl Karması ikinci, Elazığ İl Karması üçüncü sırayı aldı. 2013-2014 yaş grubunda erkeklerde Beykoz Belediyesi şampiyon olurken, Kastamonu Belediyesi ikinci, Sakarya İl Karması üçüncü oldu. Kızlarda ise Ankara Gençlik Merkezi birinciliğe uzanırken, Tokat İl Karması ikinci, Uşak İl Karması üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Plaj hentbolu müsabakalarında da büyük heyecan yaşandı. Genç erkeklerde Sancaktepe şampiyonluk kupasını kaldırırken, genç kızlarda Kıbrıs DİGEM SK birinciliği elde etti. Yıldız kızlar kategorisinde ise şampiyonluk kupasının sahibi Kıbrıs Şahlan SK oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Turnuva, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da hentbol şöleni sona erdi - Son Dakika

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