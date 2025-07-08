Alanya'da Plaj Hentbolu Şampiyonası Başladı

Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda heyecan başladı.

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Alanya'nın ev sahipliğinde başladı. Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e 2-0 yenildi. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Norveç oldu. İlk dakikalardan itibaren goller bulan Kuzey ülkesi, hızlı hücumlar ve dönerek atışlarda bulduğu sayılarla farkı açtı ve ilk seti 20-14 önde bitirdi. A Milli Takım, ikinci sette ise daha dengeli bir oyun sergiledi. Ay yıldızlılar, ilk dakikalarda skorda eşitliği yakalasa da setin sonlarına doğru fark Norveç lehine açıldı ve rakip takım seti 23-14 kazandı.

Bu sonuçla maçı 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, organizasyona mağlubiyetle başladı.

A Milli Takım, grubundaki ikinci maçını bugün saat 17.00'de Portekiz ile oynayacak. - ANTALYA