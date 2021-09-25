Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda

Onur Türk:

Adanademirapor maçında Beşiktaş'a ceza veren federasyon musleranın bu görüntülerini çelik kasada saklıyor sanırım kimse görmesin diye. Ne federasyon federasyon ne de hakem kurulu hakem kurulu. Sadece düzmece kurumlarsınız. İstediğiniz takımı istediğiniz şekilde şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Ceza almayan balotelli ceza almayan muslera faul olduğu halde maçı berabere bitiren hakemler. Sonra türk futbolu gelişsin diye türk oynatma zorunluluğu getir. Ama milli takıma yabancı hoca koy. Rezilsiniz.