Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi - Son Dakika
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Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi

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Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. İlk yarıyı İbrahim Kaya'nın 6. ve 32. dakika golleriyle 2-0 önde kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71. ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6. ve 32. dakikada İbrahim Kaya'nın kaydettiği gollerle turuncu-yeşilli ekip 2-0 önde kapadı.

Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71 ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
İbrahim KayaAlanyasporAlanyaSporObaSon Dakika

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