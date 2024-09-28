Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ortaladığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Cordova'nın vuruşunda top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.
29. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunu Lima uzaklaştırdı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Ui-jo Hwang (Sergio Cordova dk. 16), Antonio Augusto
Yedekler: Yusuf Karagöz, Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Rony Lopes, Juan Christian, Bera Çeken
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Rizespor: Ivo Grbic, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Casper Hojer, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, Dal Varesanovic, Amir Hadziahmetovic, Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri
Yedekler: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, David Akintola, Emrecan Bulut, Rachid Ghezzal, Vaclav Jurecka
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Nicolas Janvier (dk. 33) (Alanyaspor),
Sarı kart: Yusuf Özdemir (Alanyaspor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor 1-0 Rizespor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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