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Alanyaspor, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı - Son Dakika

Alanyaspor, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı

09.02.2022 15:21
Alanyaspor, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı

Alanyaspor ara transfer döneminde, 11 genç futbolcusunu alt liglere kiralık olarak gönderdi, 2 oyuncusu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Alanyaspor ara transfer döneminde, 11 genç futbolcusunu alt liglere kiralık olarak gönderdi, 2 oyuncusu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Alanyaspor, transfer dönemiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gelen teklifler doğrultusunda 11 genç futbolcunun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarına kiralık olarak gönderildiği ifade edilirken, U19 takımından Çağan Kayra Erciyas ve Bedirhan Kahraman ile de 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç futbolculardan Yusuf Özdemir İnegölspor'a, Alperen Sosyal ve Alihan Şentürk Uşakspor'a, Hamza Özdemir Sakaryaspor'a, Deniz Kök Iğdırspor'a, Veysel Karani Ünal Bergama Belediyespor'a, Sıddık Çelik Mardin 1969'ye, Muhammed Arda Uzun Nevşehir Belediyespor'a, Erdinç Mergen Modafen FK'ye ve Buluthan Bulut ile Kerem Hayta ise Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu. - ANTALYA

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı - Son Dakika Spor


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