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Alanyaspor 3-1 Önde

Alanyaspor 3-1 Önde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Karagümrük'e karşı ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

06.02.2025 19:42
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasında Arda Usluoğlu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada sol kanattan Nejdet'in ortasında kaleci Emre topu uzaklaştırmak isterken, Anıl'a çarpan meşin yuvarlak kendi filelerine gitti. 2-0

26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerinde topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Emre çeldi, dönen meşin yuvarlağı Bera ağlara yolladı. 3-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sert şutunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti, Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto, Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Lima, Efecan Karaca, Cordova, Hwang, Richard, Balkovec, Hüseyin Şen, Ömer Karslıoğlu, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Muhammed Mert, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş, Arda İbrahim Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan, Ahmet Sivri

Yedekler: Furkan Akyüz, Tuğbey Akgün, Kerem Yusuf Sirkeci, Ulaş Oktay Yıldız, Muhammed Iyyad Kadıoğlu, Emirhan Parmaksız, Yiğit Sert, Yiğit Can Korkmaz, Kerem Özmen

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 7), Anıl Yiğit Çınar (dk. 24 k.k.), Bera Çeken (dk. 26) (Alanyaspor), Barış Kalaycı (dk. 40) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kart: Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor 3-1 Önde - Son Dakika

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