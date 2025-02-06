Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasında Arda Usluoğlu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada sol kanattan Nejdet'in ortasında kaleci Emre topu uzaklaştırmak isterken, Anıl'a çarpan meşin yuvarlak kendi filelerine gitti. 2-0
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerinde topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Emre çeldi, dönen meşin yuvarlağı Bera ağlara yolladı. 3-0
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sert şutunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-1
Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti, Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto, Arda Usluoğlu
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Lima, Efecan Karaca, Cordova, Hwang, Richard, Balkovec, Hüseyin Şen, Ömer Karslıoğlu, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Muhammed Mert, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş, Arda İbrahim Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan, Ahmet Sivri
Yedekler: Furkan Akyüz, Tuğbey Akgün, Kerem Yusuf Sirkeci, Ulaş Oktay Yıldız, Muhammed Iyyad Kadıoğlu, Emirhan Parmaksız, Yiğit Sert, Yiğit Can Korkmaz, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Arda Usluoğlu (dk. 7), Anıl Yiğit Çınar (dk. 24 k.k.), Bera Çeken (dk. 26) (Alanyaspor), Barış Kalaycı (dk. 40) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kart: Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor 3-1 Önde - Son Dakika
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