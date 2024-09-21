Alanyaspor Adana\'ya Hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çıkış koşuyla tamamladı.

Adana Demirspor - Alanyaspor mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak. - ANTALYA