Alanyaspor, Altay'ın genç oyuncusu Enes Öğrüce için transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Altay'ın genç oyuncusu Enes Öğrüce için transfer görüşmelerine başladı

Alanyaspor, Altay\'ın genç oyuncusu Enes Öğrüce için transfer görüşmelerine başladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Altay'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'nin transferi için görüşmelere başladı. Alanyaspor yetkilileri, genç oyuncunun performansından memnun kaldıklarını belirtirken, Altay'ın da bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da pay istediği öğrenildi. Ayrıca, Altay'ın bir diğer genç oyuncusu Eren Erdoğan'a da birçok 1. Lig kulübünün ilgi gösterdiği belirtildi.

15.05.2024 11:48
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Altay'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'nin transferi için siyah-beyazlı kulüple masaya oturdu.

Trendyol 1. Lig'i 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Altay'da gözler genç oyunculara çevrildi. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan oyunculardan bonservis bedeli kazanmanın planını yapıyor. Siyah-beyazlıların son olarak vitrine çıkardığı Enes Öğrüce, orta sahada sergilediği oyunla futbolseverlerin beğenisini kazanırken, çıktığı 12 lig maçında da 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç futbolcunun perfomansının ardından çok sayıda kulüp 17 yaşındaki oyuncu için Altay'la temas kurdu. Bu takımlar arasında ise en ciddi adım Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan geldi. Birçok maçta Enes'i canlı olarak stadyumdan takip eden Alanyaspor yetkilileri, genç oyuncunun gösterdiği performanstan memnun kalırken İzmir ekibiyle de temas kurdu. Altay'ın da bu girişime olumlu yanıt verip bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da pay istediği öğrenildi. İki ekip arasında pazarlıklar devam ederken kısa sürede bu transferin tamamlanacağı ifade edildi.

Öte yandan Altay'ın bir diğer genç oyuncusu olan Eren Erdoğan'a da 1. Lig ekiplerinden birçok kulübün takip olduğunu öğrenildi. Eren'in transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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