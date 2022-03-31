Alanyaspor, 'Anne Beni Maça Götür' projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aytemiz Alanya spor'un AHENK Projesi ile hazırladığı 'Anne Beni Maça Götür' protokolü tanıtım toplantısı Alanyaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve imzalar atıldı.

Tribündeki taraftar sayısını arttırmak ve gençlere Alanyaspor sevgisini aşılama amacıyla başlatılan projenin imza ve tanıtım toplantısına proje ortakları Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Projede öğrenciler, anneleri ve öğretmenler, vizeli olan Passolig kartlarıyla Alanyaspor'un bu sezon kalan maçlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

"Proje kentimize hayırlı olsun"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, bu proje ile öğrenciler, anneleri ve öğretmenlerinin Alanyaspor'un bu sezon kalan maçlarını ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacağını söyledi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Ürkmez, "Bu projeyle çocuklarımızın spor ruhunu yaşamalarını ve kentimizin bir değeri olan Alanyaspor'u takip etmelerini, çocukların da Alanyaspor'u destekleyerek büyümeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu projenin çocuklara, ailelere ve Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Alanya'da yaşayan her görüşten insanın ortak değeri Alanyaspor'dur. Çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil, sanatsal, kültürel ve sportif anlamda da donanımlı olmalarını istiyoruz. Bu projenin kentimize hayırlı olmasını ve başka yerlere de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Başkan Yücel'den tribüne davet"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise bu proje sayesinde Alanya'nın ortak değeri Alanyaspor ile gençlerin bir araya geleceğini ifade ederek, "Bu projeye elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Güzel bir ortam oluşacağını umut ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annelerimizi, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tribüne takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Taraftarı en az olan takımlar arasındayız"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanyaspor'un kupada yarı final oynayacağını belirterek, "Ligde de önemli bir yerdeyiz ancak tribünlere baktığınız zaman taraftarı en az olan takımlar arasında yer alıyoruz. Bu hepimizin ayıbıdır. Bu sorunu bir şekilde çözmemiz lazım. Şehir olarak Aytemiz Alanyaspor'umuzun konumunun farkında olamadığımızı düşünüyorum. Projeye katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tribünleri dolduracağız"

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "2018 yılında 'Alanyaspor'um okulumda' projesi başlatmıştık ancak pandemi nedeniyle bu projeyi askıya almak zorunda kalmıştık. Bu yeni projeyle birlikte çocuklarımızı anneleri ve öğretmenleriyle birlikte tekrar tribünlere götürmek istedik. Kulübümüz de güzel bir projeye bizleri dahil etti. İnşallah pazar günü tribünleri dolduracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA