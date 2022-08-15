Alanyaspor, Arsenal'dan Runarsson'u kiraladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Arsenal'dan Runarsson'u kiraladı

15.08.2022 23:43
Alanyaspor, Arsenal'dan Runarsson'u kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'dan İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiraladı.

Alanyaspor, Arsenal'dan İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor, İzlanda Milli Takımında da görev alan 27 yaşındaki Runar Alex Runarsson'u renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Arsenal forması giyen Runarsson'u 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. 27 yaşındaki kalecinin Alanyaspor'a çok şey katacağını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Arsenal takımından 1 yıllık kiralık olarak Alex ile anlaştık. Kendisi aynı zamanda İzlanda Milli takımının da kalecisi. Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci. Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

"Alanyaspor için elimden geleni yapacağım"

Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Runar Alex Runarsson, içeriye girdiği andan itibaren sıcak bir karşılama olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını dile getiren Runarsson, "Takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Alanyaspor için faydalı bir sezon geçiririm. Avrupa'da herkesin bildiği üzere Türkiye Süper Ligi çok güzel bir lig. Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye Milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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