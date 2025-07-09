Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, sabah ve akşam saatlerinde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptıkları idmanlarda ısınmanın ardından taktik çalışmalarla günü tamamladı.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Erzurum'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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