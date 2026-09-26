Alanyaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde başladı

Alanyaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı, yarın da çalışacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp açıklamasına göre, turuncu-yeşilli ekip Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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