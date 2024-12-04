Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yendi

Alanyaspor, Fethiyespor\'u 4-1 Yendi

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

04.12.2024 15:31
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Alanyaspor, evinde karşılaştığı Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Murat Şener

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Hadergjonaj dk. 62), Lima, Fatih Aksoy (Aliti dk. 62), Balkovec (Nejdet dk. 80), Janvier (Makouta dk. 46), Buluthan Bulut, Rony Lopes, Hwang (Arda Usluoğlu dk. 46) Yusuf Özdemir, Serdar Dursun

Yedekler: Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Cordova, Richard, Augusto

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fethiyespor: Arda Akbulut, Çağan Erciyas, Şahan Akyüz (Mehmet Türkmen dk. 46), Umut Toy, Aziz Aksoy, Ömer Gündüz, Berat Satır (Cihan Kazan dk. 46), Emre Bekir (Canberk Özdemir dk. 46), Ahmet Dereli (Kayrahan Yılmaz dk. 68), Nurettin Çakır, Özcan Yaşar (Muhammed Erdem dk. 46)

Yedekler: Anıl Demir, Samed Kılıç, Burak Özduman, Berkay Değirmencioğlu, Ali Ceylan

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Janvier (dk. 11), Balkovec (dk. 15), Lopes (dk. 28), Arda Usluoğlu (dk. 80) (Alanyaspor), Mehmet Türkmen (dk. 84) (Fethiyespor)

Sarı kart: Ömer Gündüz (Fethiyespor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

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