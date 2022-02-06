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Galatasaray'da 3 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 3 değişiklik

06.02.2022 16:04
Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Alanyspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Alanyspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Yeni transfer kaleci Pena ilk karşılaşmasına 11'de başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Torrent, yeni transfer kaleci Pena, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel'e 11'de görev verdi. Sahaya kaptan olarak Ömer Bayram çıktı.

Pena 11'de başladı

Galatasaray'ın şu ana kadrosuna kattığı 4 futbolcudan 3'ü Alanyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Kaleci Pena karşılaşmaya 11'de başlarken, Erick Pulgar ile Semih Kaya da 21 kişilik kadroda bulunuyor. Henüz hazır olmadığı için Fransız golcü Befetimbi Gomis ise mücadelenin kadrosunda yer almıyor.

7 eksik

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor. Yeni transfer Gomis 21 kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Alanyaspor maçına; Pena, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Erick Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Semih Kaya, Semih Kaya, Arda Turan, Halil İbrahim Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Sacha Boey bekledi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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