Alanyaspor, Genç Yıldızlarla Güçleniyor

Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, Kayserispor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Ali Gezek ile 4 yıllık, Giresunspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında genç oyuncu transferlerine devam ediyor. Akdeniz ekibi, Kayserispor forması giyen 20 yaşındaki Baran Ali Gezek'i 4 yıllığına, Giresunspor'dan Şahin Dik'i ise 5 yıllığına kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde iki futbolcu için imza töreni düzenlendi.Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Baran Ali Gezek, 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Giresunspor formasıyla geçen sezon 27 resmi karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Şahin Dik ise attığı 11 golle takımına katkı sağladı.

Hasan Çavuşoğlu: "İkisine de inanıyorum ve güveniyorum"

İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün 2 tane transferimiz var. Genç oyuncular. Bir tanesi sağımda Baran Ali Gezek, Kayserispor'dan. Baran Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Bir tanesi de solumda Şahin. O da Giresunspor'da. O da gerçekten iyi bir futbolcu. Kendisini de takip ettiğimiz bir futbolcu" dedi.

Gençlere önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Gençlere yatırım yapıyoruz. Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara da gönderme imkanımız oluyor her zaman. Baran Ali de milli takıma gitti. U21 Milli Takımı'nda da oynuyor. Baran Ali 20 yaşında, Süper Lig'de 52 maçı var. İnşallah Şahin de aynı şeye ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

İki futbolcunun da Alanyaspor'u tercih etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Baran Ali'yi bildiğim kadarıyla çok isteyen kulüpler de var ama Alanyaspor'a gelmek istedi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Şahin'e de teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacaklar. İlk 11'de yer bulacaklar. İkisine de inanıyorum ve güveniyorum. Ailemize hoş geldin diyorum" diye konuştu.

Baran Ali Gezek: "Elimden gelen her şeyi yapacağım"

Alanyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Baran Ali Gezek, "Alanyaspor gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Alanyaspor'un faydaları için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız hedeflerimize ulaşacağımız bir sene olur. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin Dik: "Hayalim olan Süper Lig'e geldim"

Alanyaspor'a transferinin kendisi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Şahin Dik ise, "Öncelikle Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım her zaman. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig'e geldim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baran Ali Gezek 4 yıllık, Şahin Dik ise 5 yıllık sözleşmeye imza atarak resmen Corendon Alanyasporlu oldu.