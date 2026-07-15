Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Turuncu-yeşilliler, yarın Kuzey Makedonya temsilcisi FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, yarın Kuzey Makedonya ekiplerinden FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Hazırlık Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?