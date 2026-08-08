Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi

Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi
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Corendon Alanyaspor, Baran Ali Gezek ve Şahin Dik'i transfer ederek kadrosunu gençleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosunu genç futbolcular Baran Ali Gezek ve Şahin Dik ile güçlendirdi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kadroya katılan iki genç oyuncunun da yetenekli isimler olduğunu belirtti.

Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün iki transferimiz var. Genç oyuncular. Biri sağımda Baran Ali Gezek, Kayserispor'dan, Baran Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Biri de solumda Şahin. O da Giresunspor'dan. Gerçekten iyi ve takip ettiğimiz bir futbolcu." dedi.

Genç oyunculara önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara da gönderme imkanımız oluyor. Baran Ali milli takıma da gitti, U21 Milli Takımı'nda oynuyor. 20 yaşında, Süper Lig'de 52 maçı var. İnşallah Şahin de aynı seviyeye ulaşacaktır. Genç oyuncuların önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. Baran Ali'yi bildiğim kadarıyla çok isteyen kulüp de vardı ama Alanyaspor'a gelmek istedi. Kendisine ve Şahin'e teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak, ilk 11'de yer bulacaklar. İkisine de inanıyor ve güveniyorum. Ailemize 'hoş geldin' diyorum."

Kayserispor'dan yeni transfer 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Ali Gezek ise Alanyaspor camiasına katıldığı için mutlu olduğunu belirterek "Alanyaspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız hedeflerimize ulaşacağımız bir sene olur. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'dan turuncu-yeşilli takıma katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahin Dik ise kulüp için en iyisini yapacağını vurguladı.

Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizen Şahin, "Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig'e geldim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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