Alanyaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

?? Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında 6 Şubat Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla start aldı.
Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular top kapma ve dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.
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