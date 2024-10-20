Alanyaspor, Kasımpaşa'ya Yenildi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Corendon Alanyaspor sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırladı. Gain Park Stadyumu'nda ki mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı.

Maça hızlı başlayan taraf olan Kasımpaşa 2. dakikada Murtaza Bin Yusuf'un attığı golle 1-0 öne geçti. 34. Dakikada ise Josip Brekalo skoru 2-0 getiren golü kaydetti. İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Alanyaspor ikinci yarıda Sergio Cordova'nın 66. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.