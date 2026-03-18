Alanyaspor Kocaelispor'u 5-0 Yendi

18.03.2026 18:21
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig maçında Kocaelispor'u 5-0 mağlup ederek dominant bir galibiyet aldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Nonge, Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar)

Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita, Dk. 59 Nonge (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti.

47. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

63. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarttı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

81. dakikada Alanyaspor farkı dörde yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla İbrahim Kaya, kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluştu. İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisine girmeden şutunda top filelerle buluştu: 4-0

88. dakikada Alanyaspor farkı 5'e çıkarttı. Merkezden gelişen hızlı atakta topu ileriye taşıyan İbrahim Kaya'nın pasıyla Janvier, ceza sahası önünde topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Karşılaşma Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
