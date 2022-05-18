Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı

18.05.2022 18:41
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı

Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeşil-turunculu ekip ligin son maçı için hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan takım, antrenmanı üçlü turnuvayla tamamladı. Alanyaspor maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı

YORUMLAR
500
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement