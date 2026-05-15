Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Alanyaspor Kulübünün yazılı açıklamasında, Portekizli teknik adam Pereira ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Joao Pereira ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Pereira ile Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?