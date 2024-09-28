Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı

Süper Lig'de Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 önde kapattı. Golü Janvier kaydetti.

28.09.2024 20:47
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Stat: GAİN Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Zeqiri, Varesanovic, Olawoyin, Sowe

Gol: Dk. 33 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta gitti.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında Cordova'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29.? ?dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale çizgisi üzerinde Lima topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

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